Adıyaman'da Bir Binanın Girişinde Araç Lastikleri Yakıldı

Adıyaman merkezinde bulunan bir binanın giriş kısmında yakılan araç lastikleri, korku yarattı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şahısların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, bir binanın giriş kısmında yakılan araç lastikleri korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi 29107 Sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat Depreminde hasar alan bir binanın giriş kısmında araç lastikleri yakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verirken çevrede bulunan binalarda oturan vatandaşlar ise korku yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda lastikleri yakan şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN