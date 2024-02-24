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Adıyaman'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi

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Adıyaman merkezinde bulunan üç katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1741 sokak içerisinde bulunan üç katlı bir binanın merdiven boşluğunda bulunan hortum, bebek arabası gibi eşyaların yer aldı bölümde yangın meydana geldi.

Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bina içerisinde yayılan dumandan dolayı binada oturan dört kişi etkilendi.

Olay üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından dumandan zehirlenen kişiler itfaiye merdiveni yardımıyla dışarıya çıkartılarak ambulanslara alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası söndürüldü.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İtfaiye Olay Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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