Adıyaman'da Bıçaklı ve Sopalı Saldırı: Bir Kişi Hastanelik Oldu

Adıyaman'da, bir kişi önce bıçaklandı, ardından sopayla dövülerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Fatih Mahallesi Şeker Caddesi üzerinde yürüyen A.K. (21), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir grup şahsın saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak ve sopa darbeleri sonucu yaranan A.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN