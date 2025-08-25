Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: Yabancı Uyruklu Genç Yaralandı

Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: Yabancı Uyruklu Genç Yaralandı
Güncelleme:
Adıyaman'da 25 yaşındaki yabancı uyruklu Nedim El A., bıçaklı bir saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı ve polis soruşturma başlattı.

Adıyaman'da, bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan yabancı uyruklu genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi üzerinde 25 yaşındaki Nedim El A., isimli yabancı uyruklu genç, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Nedim El A'yı bıçaklayan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
