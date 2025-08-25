Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: Yabancı Uyruklu Genç Yaralandı

Adıyaman'da, bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan yabancı uyruklu genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi üzerinde 25 yaşındaki Nedim El A., isimli yabancı uyruklu genç, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Nedim El A'yı bıçaklayan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN