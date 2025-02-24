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Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eski Kahta Kalesi yakınlarında kimliği belirsiz bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan M.K. ve O.K. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesi eski Kahta Kalesi yakınlarında M.K., ile O.K., isimli kişiler kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı. Henüz belirkenemeyen nedenlerden dolayı saldırıya uğrayarak bıçak darbeleriyle yaralanan M.K., ile O.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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