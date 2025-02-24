Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesi eski Kahta Kalesi yakınlarında M.K., ile O.K., isimli kişiler kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı. Henüz belirkenemeyen nedenlerden dolayı saldırıya uğrayarak bıçak darbeleriyle yaralanan M.K., ile O.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN