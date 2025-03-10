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Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde yürüyen 16 yaşındaki Mahmut T., kimliği belirsiz bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Mahmut T.'nin durumu ciddiyetini koruyor. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Sümer Caddesi'nde yolda yürüyen Mahmut T. (16), kimliği belirsiz bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Mahmut T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mahmut T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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