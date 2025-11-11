Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Şahin K. (22), Muhammet K. (21), ve Abdullah O. (23), vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN