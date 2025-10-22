Haberler

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 19 yaşındaki F.B. bıçakla, M.Y. ise darp sonucunda yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde 2 grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada F.B. (19) vücuduna aldığı bıçak darbesiyle M.Y. ise darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
