Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Hacı K., ile İshak P., yaralandı. Bıçak darbeleri sonucu yaralanan her iki şahıs, Kahta İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale ederek biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Kavga olayına karışan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kavgada yaralanan her iki şahsın hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN