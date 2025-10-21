Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde Ö.Ç ile V.T arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.Ç, elindeki bıçakla V.T'yi bacağından yaraladı. Yaralı, çevredeki vatandaşların yardımıyla bir araca bindirilerek Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN