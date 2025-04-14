Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. (16), Mustafa Kemal Caddesi'nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bıçaklandı. O esnada devriye gezen polis ekiplerini gören S.A., polislerden yardım istedi. Yaralı şahıs, polis aracıyla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.A.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - ADIYAMAN