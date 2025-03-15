Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahallede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S. isimli kişi bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralı, olay yerinden yakınları tarafından alınarak özel bir hastaneye götürüldü. İlk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN