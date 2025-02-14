Adıyaman'da Beton Silosu Devrildi, Balkon Üzerine Düştü
Adıyaman'da bir firmaya ait beton silosunun devrilmesi sonucu, silo bir binanın balkonuna düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, sadece maddi hasar meydana geldi.
Adıyaman'da, beton silosu devrilerek balkonun üzerine düştü.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında bir firmaya ait beton silosu devrildi. Devrilen silo, yakınlarda bulunan bir binanın 2.kat balkonun üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde ve siloda maddi hasar meydana geldi. Silo, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa