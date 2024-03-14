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Adıyaman'da Beton Parçası Düşen Şahıs Ağır Yaralandı

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Adıyaman'da, ağır hasarlı bir binanın temelinin sökümü esnasında bacağına beton parçası düşen şahıs ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, ağır hasarlı bir binanın temelinin sökümü esnasında bacağına beton parçası düşen şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Can Salon yakınlarında ağır hasarlı bir binanın temel sökümü esnasında Abdulrahim K'nin bacağının üzerine beton parçası düştü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdulrahim K., olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İtfaiye Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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