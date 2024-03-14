Adıyaman'da Beton Parçası Düşen Şahıs Ağır Yaralandı

Adıyaman'da, ağır hasarlı bir binanın temelinin sökümü esnasında bacağına beton parçası düşen şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Can Salon yakınlarında ağır hasarlı bir binanın temel sökümü esnasında Abdulrahim K'nin bacağının üzerine beton parçası düştü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdulrahim K., olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN