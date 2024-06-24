Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Beton Mikseri Yolda Çimento Döktü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da seyir halindeki bir beton mikseri asfalt yola çimento dökerek ilerledi. Vatandaşlar denetimlerin yapılmasını istedi.

Adıyaman'da, seyir halindeki bir beton mikseri asfalt yola çimento dökerek ilerledi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 47 ADG 490 plakalı beton mikseri, asfalt yola çimento döktü. Araçların arasında ilerlediği esnada mikserden yola çimentonun dökülmesi tepkilere neden oldu. Hem trafiği tehlikeye atan hem de yolu çimentoya bulayan beton mikseri cep telefonlarıyla da görüntülendi.

Vatandaşlar, bu tür durumların cezası kalmaması gerektiğini ve beton mikserlerine yönelik denetimlerin yapılmasını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

 Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title