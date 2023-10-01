Adıyaman'da bir beton mikser sürücüsü trafik ışıklarında beklerken yola çimento dökmesi tepkilere neden oldu. Diğer sürücüler gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Adıyaman'da Beton Mikseri Tepkilere Neden Oldu

Adıyaman'da, bir beton mikser sürücüsünün trafik ışıklarında bekleme yaptığı esnada yola çimento dökmesi tepkilere neden oldu.

Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bekleyen bir beton mikserinin sürücüsü, bekleme yaptığı esnada asfalt yola çimento dökmeye başladı. Sürücü bekleme yaparken döktüğü çimento dökümüne seyir halinde de devam etti.

Durumu fark eden diğer araç sürücüleri ise duruma tepki göstererek bu tür kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istediler. - ADIYAMAN