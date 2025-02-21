Adıyaman'da Beton Mikseri Devrildi
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir beton mikseri devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, araç yoldan kaldırıldı.
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Fatih A., idaresindeki 02 AFB 329 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak merkeze bağlı Yeni Köy civarında devrildi. Sürücü Fatih A., kazayı hafif şekilde yaralandı. Devrilen araç yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa