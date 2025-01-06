Adıyaman'da Beton Mikseri Devrildi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton mikseri devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak mikserde maddi hasar meydana geldi.
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği beton mikseri devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Karakuş mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken mikserde maddi hasar meydana geldi. Meydana gelen kaza sonrası mikser vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa