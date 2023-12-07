Adıyaman'da Beli Kırık Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adıyaman'da yangından dönen itfaiye ekipleri, yolda kıvranan bir kediye yardım etti. Kedinin belinin kırık olduğu tespit edildi ve tedavi altına alındı. Tedavi sonrası kedi sahiplendirilecek.

Adıyaman'da, itfaiye ekiplerince beli kırık olarak bulunan bir Kedi, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yangından döndükleri esnada yol kenarında kıvranan bir kediyi fark eden itfaiye ekipleri, kedinin yardımına koştu. Kıvranan kedi için seferber olan itfaiye ekipleri kediyi alarak Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne götürdü. Burada tedavi altına alınan kedinin belirlenemeyen nedenlerden dolayı belinin kırık olduğu anlaşıldı. Kedi, tamamlanacak olan tedavisinin ardından hayvan severlere sahiplendirileceği belirtildi. - ADIYAMAN