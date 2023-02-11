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Adıyaman'da bazı sokaklar çıkmaza döndü

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da bazı sokaklar çıkmaza döndü

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerle sarsılırken, depremden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu.

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerle sarsılırken, depremden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Sokak aralarında yıkılan binalar, açık olan yolları çıkmaz sokağa çevirdi.

Depremin etkisiyle şehrin merkezinde yıkılan binalarla, Adıyaman hayalet şehre döndü. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızla devam ederken, ara sokaklarda yıkılan binalar bazı sokakları çıkmaz sokaklara çevirirken, birçok kişinin kullandığı navigasyon uygulamalarındaki haritalar değişti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Adıyaman Türkiye 3. Sayfa Haberler

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