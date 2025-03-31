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Adıyaman'da Bayramlaşmaya Giderken Kaza: 4 Yaralı

Adıyaman'da Bayramlaşmaya Giderken Kaza: 4 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bayramlaşmaya giden bir ailenin otomobili elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve kurtarma çalışmaları yapıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bayramlaşmaya giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıların kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, bayramlaşmaya gittikleri öğrenilen M.Ç. idaresindeki 27 TL 884 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni ilçesine bağlı Kurugöl Köyü mevkiinde elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.Ç. ile otomobilde bulunan Ö.Ç., N.Ç. ve Y.Ç. yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkartmak için ekipler ve vatandaşlar dakikalarca yoğun çaba sarf etti. Sıkıştıkları yerden tek tek kurtarılarak çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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