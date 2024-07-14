Adıyaman'da Başıboş Sokak Köpeği Nedeniyle Motosiklet Kazası

Adıyaman'da, aniden yola fırlayan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında Muhammed İkbal Y., idaresindeki 02 ADZ 445 plakalı motosikletin önüne aniden başıboş sokak köpeği fırladı. Köpeğe çarpmamak isteyen sürücü motosikleti devirdi. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan yakınlarında Muhammed İkbal Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN