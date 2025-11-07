Adıyaman'da Başıboş Eşeğe Polis Müdahalesi
Adıyaman'da karayolunda trafiği tehlikeye atan bir eşeğe trafik polisleri müdahale etti. Eşek yol dışına çıkarıldı ve tarlalara yöneldi.
Adıyaman'da, karayolunda ilerleyerek trafiği tehlikeye koyan eşeğe polis ekipleri müdahale etti.
Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi TOKİ Yolunda başıboş eşek trafiği tehlikeye düşüren eşek kazalara davetiye çıkarması üzerine olay yerine trafik polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polisleri başıboş eşeği ipinden tutarak yol dışına çıkarttı. Başı boş eşek tarlalara girerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN