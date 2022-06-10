Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu

Adıyaman'da, çıkan bahçe yangını korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, çıkan bahçe yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Altıntop Köyü yakınlarında bulunan bir bahçede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title