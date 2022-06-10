Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu - Haberler

Adıyaman'da, çıkan bahçe yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Altıntop Köyü yakınlarında bulunan bir bahçede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa