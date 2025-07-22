Adıyaman'da Bağ Evi Yangını: Maddi Hasar Var

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen bağ evi yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni Elder mevkisiide bulunan bir bağ evinde yangın çıktı. İddiaya göre, Deniz Kösene'ye ait bağ evinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN