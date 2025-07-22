Adıyaman'da Bağ Evi Yangını: Maddi Hasar Var

Adıyaman'da Bağ Evi Yangını: Maddi Hasar Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen bağ evi yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni Elder mevkisiide bulunan bir bağ evinde yangın çıktı. İddiaya göre, Deniz Kösene'ye ait bağ evinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kızı açıkladı! Ünlü oyuncudan kahreden haber

Kızı açıkladı! Ünlü oyuncudan kahreden haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen dizi set hazırlığındaydı, ikinci sezon başlamadan fişi çekildi

Fenomen diziye şok final! İkinci sezon başlamadan fişi çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.