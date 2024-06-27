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Adıyaman'da aynı aileden 5 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada orta refüje çarpan araç yola savruldu ve aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde orta refüje çarpan araç yola savruldu. Meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta Küçük Saniye Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. yönetimindeki 35 EA 7117 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yoldan savruldu. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Saime A., Mehmet A., Hacer A. ve Halit A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Kahta İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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