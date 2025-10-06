Adıyaman'da ATV Kazası: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen ATV kazasında sürücü Ali Demirkol yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi üzerinde Ali Demirkol idaresindeki ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ali Demirkol yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa