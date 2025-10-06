Haberler

Adıyaman'da ATV Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da ATV Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen ATV kazasında sürücü Ali Demirkol yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi üzerinde Ali Demirkol idaresindeki ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ali Demirkol yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Mutlaka araştırılmalı

Samsunspor maçının faturasını 3 isme kesti: Mutlaka araştırılmalı
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.