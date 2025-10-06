Adıyaman'da ATV Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi üzerinde Ali Demirkol idaresindeki ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ali Demirkol yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN