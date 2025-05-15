Adıyaman'da ATV Devrildi, 2 Yaralı

Adıyaman'da ATV Devrildi, 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ATV kazasında Enes Karaaslan ve Latif Dayan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Enes Karaaslan idaresindeki plakasız ATV Karaburun Köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Enes Karaaslan ile ATV'de bulunan Latif Dayan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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