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Adıyaman'da Atık Malzemelerin Yangını Korkuttu

Adıyaman'da Atık Malzemelerin Yangını Korkuttu
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Adıyaman'da bir işletmenin bahçesindeki atık malzemelerin bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangında ölü ya da yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da, bir işletmenin bahçesinde bulunan atık malzemelerin cayır cayır yanması korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı yakınlarında bulunan bir işletmenin bahçesindeki atık malzemeler alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden çıkan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Çevre Yaşam

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