Adıyaman'da Atık Malzemeler Yüzünden Yangın Çıktı

Adıyaman'da atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere bölgesinde atık teker ve inşaat malzemelerin bulunduğu yerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangın yerine bölgede bulunan bazı inşaatların su tankerleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası ekipler bölgeden ayrıldı. - ADIYAMAN