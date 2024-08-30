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Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'ne düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Adıyaman merkeze bağlı Yazlık Köyünde ikamet eden 5 yaşındaki çocuk, Atatürk Baraj Göleti'ne düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonuçsuz kaldı.

Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'ne düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yazlık Köyünde ikamet eden 5 yaşındaki Deniz Turan, köylerinin yan tarafında bulunan Atatürk Baraj Göleti yanına gelerek suya düştü. Bir süre sonra suda vatandaşlar tarafından bulunan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adiyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Deniz Turan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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