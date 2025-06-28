Adıyaman'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Park Halindeki Araçta Patlama

Adıyaman'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Park Halindeki Araçta Patlama
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Adıyaman'da, park halindeki bir araçta unutulan cep telefonu aşırı sıcaklar nedeniyle patlayarak yangına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da park halindeki bir araçta unutulan cep telefonu, aşırı sıcak nedeniyle patladı. Patlamanın ardından araçta yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin göğüs kısmında bırakılan cep telefonu, aşırı sıcakların etkisiyle patladı. Patlamayla birlikte araç içerisinde yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları ve patlama sesini fark eden çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Vatandaşlar, alevlere su ve yangın söndürücü ile ilk müdahalede bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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