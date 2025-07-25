Adıyaman'da Aşırı Sıcaklar Elektrik Direğini Yaktı

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Adıyaman'da elektrik hattı aşırı sıcaklara dayanamadı.

Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi Rekabet Ortaokulu önündeki elektrik direğinde yangın çıktı. Aşırı sıcaklar ve aşırı yüklenme nedeniyle elektrik direğine bağlı kablo yanarak yola düştü.

Dakikalarda kıvılcım çıkartan ve patlama sesi gelen direk mahalle sakinlerini korkuttu. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik akımının ilgili kurum ekipleri tarafından kesilmesini bekledi. Akımın kesilmesinin ardından müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda arıza giderilirken Malazgirt Mahallesi'nin bir kısmına 7 saat elektrik verilemedi. - ADIYAMAN