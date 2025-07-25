Adıyaman'da Aşırı Sıcaklar Elektrik Direğini Yaktı

Adıyaman'da Aşırı Sıcaklar Elektrik Direğini Yaktı
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Adıyaman'da 45 dereceyi bulan sıcaklar nedeniyle bir elektrik direğinde yangın çıktı. Aşırı sıcaklar ve yüklenme sonucu kablo yanarak yola düştü ve mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekipleri, elektrik akımı kesildikten sonra yangına müdahale etti.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Adıyaman'da elektrik hattı aşırı sıcaklara dayanamadı.

Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi Rekabet Ortaokulu önündeki elektrik direğinde yangın çıktı. Aşırı sıcaklar ve aşırı yüklenme nedeniyle elektrik direğine bağlı kablo yanarak yola düştü.

Dakikalarda kıvılcım çıkartan ve patlama sesi gelen direk mahalle sakinlerini korkuttu. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik akımının ilgili kurum ekipleri tarafından kesilmesini bekledi. Akımın kesilmesinin ardından müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda arıza giderilirken Malazgirt Mahallesi'nin bir kısmına 7 saat elektrik verilemedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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