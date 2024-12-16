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Adıyaman'da Asansörde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Adıyaman'da Asansörde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
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Adıyaman'da halılarını yıkamak için taşınma sırasında asansörde mahsur kalan Y.K., itfaiye ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Adıyaman'da asansörde mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 910 sokakta bir evin halılarını yıkamak için taşımaya gelen Y.K. binanın asansöründe mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Y.K. mahsur kaldığı asansörden sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.

Ekiplere teşekkür eden Y.K. daha sonra olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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