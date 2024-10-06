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Adıyaman'da Arı Kovanlarını Çalan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da Arı Kovanlarını Çalan Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 35 adet arı kovanını çalan M.K. isimli şahıs yakalandı. Kovanlar, sahibi İ.Ç.'ye teslim edildi.

Adıyaman'da, arı kovanlarını çalan şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İ.Ç., isimli vatandaşa ait 35 adet arı kovanının çalındığı ihbarını alması üzerine harekete geçti. Titiz çalışmalar yürüten jandarma ekipleri arı kovanlarını M.K., isimli şahsın çaldığını tespit etti. Kırsalda saklanan arı kovanları alınarak sahibi İ.Ç'ye teslim edilirken M.K., isimli şahıs ise gözaltına alındı. M.K., isimli şahıs daha sonra jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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