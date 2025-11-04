Haberler

Adıyaman'da Aranan 3 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Güncelleme:
Adıyaman'da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda hırsızlık, dolandırıcılık ve alkollü araç kullanma suçlarından aranan 3 şahıs yakalanarak tutuklandı. Yapılan operasyonlar sonucunda, toplamda 13 yıl hapis cezası bulunan şahıslar cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da araması bulunan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, Adıyaman ve Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği operasyonlarda Kahta İlçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 27 ay 52 gün hapis cezası bulunan A.S.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise Adıyaman il merkezinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince icra edilen iki ayrı operasyonda; dolandırıcılık suçundan 3 Yıl 9 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs ile alkollü araç kullanmak suçundan 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan (3) şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

