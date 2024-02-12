Adıyaman'da Aranan 16 Şahıs Yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik il genelinde uygulama yaptı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün 42 ekip ve toplam 128 personeli aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polis ekipleri tarafından 3 bin 618 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. - ADIYAMAN