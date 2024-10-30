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Adıyaman'da Aracın Bagajında Seyahat Eden Çocuk Gözler Önüne Serildi

Adıyaman'da Aracın Bagajında Seyahat Eden Çocuk Gözler Önüne Serildi
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Adıyaman'da bir otomobilin bagajında seyahat eden çocuk, seyir halinde bir aracın bagajında görüntülendi. Minik çocuk, bagaj kapağını tutmaya çalışarak dikkat çekti.

Adıyaman'da, bir aracın bagajına konulan çocuk, minik elleriyle bir yandan kendini tuttu bir yandan da bagaj kapağını tutmaya çalıştı.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin bagajındaki çocuk cep telefonlarıyla görüntülendi. Seyir halinde olan bir aracın bagajına konulan çocuk, bir yandan kendini tutmaya çalışırken bir yandan ise bagaj kapağını tuttu. Trafikte ilerleyen araç uzun bir süre bu şekilde ilerledi. Kamera kaydının yapıldığı sırada bu duruma şahit olan bir çocuğun 'Çocuk neden bagaja girmiş' sözleri ise dikkatlerden kaçmadı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen araç daha sonra gözden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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