Adıyaman'da araç park yeri kavgasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında bir işletmenin önüne aracını park eden Yasin Ş. ile işletme görevlileri arasında park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin Ş., darp neticesi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN