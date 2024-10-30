Adıyaman'da Araç Bagajında Seyahat Eden Çocuk Şok Etti

Minik elleriyle hem kendini hem de bagaj kapağını tuttu

Küçük çocuk aracın bagajına konuldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir aracın bagajına konulan çocuk, minik elleriyle bir yandan kendini tuttu bir yandan da bagaj kapağını tutmaya çalıştı.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin bagajındaki çocuk cep telefonlarıyla görüntülendi. Seyir halinde olan bir aracın bagajına konulan çocuk, bir yandan kendini tutmaya çalışırken bir yandan ise bagaj kapağını tuttu. Trafikte ilerleyen araç uzun bir süre bu şekilde ilerledi. Kamera kaydının yapıldığı sırada bu duruma şahit olan bir çocuğun 'Çocuk neden bagaja girmiş' sözleri ise dikkatlerden kaçmadı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen araç daha sonra gözden kayboldu.