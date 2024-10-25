Adıyaman'da Araç Altında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir araç altına zulalanmış uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda aracın alt kısımlarına zulalanmış 126.75 gram metamfetamin maddesi, 18.22 gram gelen sentetik kannobinoid ham maddesi, 1 adet av tüfeği, 2 adet şarjör ve 66 adet kartuş fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak araçta bulunan N.K, T.A, A.A ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve burada işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan S.K., isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken N.K, T.A, ve A.A. serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN