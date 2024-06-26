Adıyaman'da Anız Yangınında Köy Son Anda Kurtarıldı

Adıyaman'da, başlayan anız yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek köylere doğru ilerlemesi korku ve paniğe neden oldu. Ekiplerin erken müdahaleleri sonucunda 1 köy yanmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Beşyol-2 köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek hızla köye doğru ilerledi. Durumu fark eden köylüler bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Yangın yaklaşık 10 dakika içerisinde 1,5 kilometrelik mesafeyi aşarak köy girişine kadar geldi. Köy girişindeki mezarlık alana kadar sıçrayan yangın evlerin bahçelerine kadar girdi. Korku ve paniğin bir arada yaşandığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ekibi, AFAD ekipleri, STK'lara bağlı arama ve kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında birçok meyve ağacı zarar görürken yangına yapılan erken müdahale ise köyü yanmaktan kurtardı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN