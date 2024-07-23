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Adıyaman'da Anız Yangınına Neden Olan Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da yaktığı anızdan dolayı 450 dönümlük alan ile 220 kök üzüm bağının yanmasına neden olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, yaktığı anızdan dolayı 450 dönümlük alan ile 220 kök üzüm bağının yanmasına neden olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkeze bağlı Lokman Köyünde bir şahsın yaktığı anız, rüzgarın etkisiyle büyümüş ve çevreye yayılmıştı. 450 Dönümlük alan ile 220 kök üzüm fidesinin bulunduğu bağ yanmıştı.

Aynı zamanda yangına traktörle müdahale etmek isteyen bir çiftçi traktörün devrilmesi sonucu ise yaralanmış bir çiftçi ise yine alevlere müdahale esnasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşanılan olayların ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışmalar yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri anız yangınını başlatan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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