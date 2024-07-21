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Adıyaman'da anız yangını sırasında traktör devrildi, çiftçi yaralandı

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Adıyaman'da çıkan anız yangınına müdahale etmek isteyen bir çiftçi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çiftçinin sağlık durumu iyi.

Adıyaman'da başlayan anız yangının bahçeye sıçramamasını önlemek isteyen çiftçi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Lokman Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaşanabilecek durumlara karşı tedbir aldı. Anız yangının rüzgarın etkisiyle büyüyüp bahçelere doğru ilerlemesiyle Zeynel Parlak isimli bir çiftçi de traktörle yangının önünü kesmek için tarlayı sürdü. Bu esnada kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün devrilmesi sonucu yaralanan Parlak, olay yeri yakınlarında bulunan itfaiye erleri tarafından köyde hazır bekleyen ambulansa kadar götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Zeynel Parlak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Parlak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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