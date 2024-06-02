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Adıyaman'da Anız Yangını Saman Balyalarını Küle Çevirdi

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Adıyaman merkeze bağlı Tek Pınar Köyü yakınlarında çıkan anız yangını, tarla içerisinde hazır hale getirilen saman balyalarına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını saman balyalarını küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Tek Pınar Köyü yakınlarında bulunan Uzunömer Mevkiinde anız yangını meydana geldi. Çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek tarla içerisinde hazır hale getirilen saman balyalarına sıçradı. Yaklaşık 40 dönümlük alanda çıkan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken çiftçiler ise traktörlerle alevlerin etrafını sürerek kesmeye çalıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İtfaiye Olay Tarım 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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