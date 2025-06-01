Adıyaman'da Anız Yangını Korku Yarattı

Adıyaman'da Anız Yangını Korku Yarattı
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Adıyaman'ın Hasankendi Köyü'nde çıkan ekin yangını, köylüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, birçok ekili alan yanarak zarar gördü.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi Köyü'nde ekin yangını çıktı. Köylüler, alevlere müdahale ederken aynı zamanda itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına traktörlerle de müdahale edilirken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını yürüttü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, çok sayıda ekili alanın küle döndüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Köy halkı ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için dikkatli olunması çağrısında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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