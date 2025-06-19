Adıyaman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Sofraz Köyü Yolu üzerinde anız yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Civarda bulunan yerleşim yerlerine alevlerin sıçrama ihtimalinden dolayı vatandaşlar korku yaşadı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - ADIYAMAN