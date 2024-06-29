Adıyaman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da, bir köyün yakınında meydana gelen anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanın yandığı yere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok meyve ağacı zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN