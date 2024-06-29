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Adıyaman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük Köyü yakınlarında meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

Adıyaman'da, bir köyün yakınında meydana gelen anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanın yandığı yere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok meyve ağacı zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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