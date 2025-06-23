Adıyaman'da Anız Yangını Bahçeye Sıçradı
Adıyaman'da meydana gelen anız yangını, kısa sürede büyüyerek çevredeki meyve bahçesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da meydana gelen anız yangınını bahçeye sıçradı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Sanayi Kavşağı yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken alevler civarda bulunan meyve bahçesine sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa