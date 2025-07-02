Adıyaman'da Anız Yangını Bahçeleri Sıcak Küllerle Doldurdu

Adıyaman'da Anız Yangını Bahçeleri Sıcak Küllerle Doldurdu
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Adıyaman merkez İndere Bölgesinde meydana gelen anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek bahçeye sıçradı ve birçok meyve ağacını kül etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangınının bahçelere sıçraması sonucu ağaçlar cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bahçeye sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bahçede bulunan meyve ağaçlarını küle çevirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında bir çok meyve ağacı yanarak kül oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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